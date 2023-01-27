Юрист объяснил, что угрожает мужчинам, которые уже незаконно уехали за границу

В Украине на время военного положения введены ограничения для выезда мужчин призывного возраста за границу. Впрочем, некоторые граждане, воспользовавшись незаконными схемами, покинули территорию страны.

При содействии выезда мужчин за границу незаконно грозит уголовная ответственность. О том, какое наказание предусмотрено для украинцев, все же выехавших из страны, рассказал юрист БФ "Право на защиту" Александр Трегуб для TRAVEL РБК-Украина.

По его словам, незаконное пересечение границы предусматривает административную или уголовную ответственность.

"Админответственность за пересечение границы вне пунктов пропуска (через лес, реку, в багажнике автомобиля и т.п.), предоставление чужого документа при пересечении границы (в том числе паспорта женщины, соответственно переодевшись) предусмотрена статьей 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственного границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест", – объяснил юрист.

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Трегуб указал, что за пересечение границы с поддельными документами, печатями, штампами или бланками будет штраф или ограничение свободы, а за попытку дать взятку пограничнику – ограничение свободы до 4 лет.

"Причем ответственность наступает за само предложение дать взятку за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятки. Но независимо от того, удалось ли в результате пересечь границу", – уточнил эксперт.

Впрочем, не все из мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь границу или уже ее пересекли во избежание мобилизации, автоматически будет попадать под действие статьи об уклонении от призыва, за которую грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

"Если в суде смогут доказать, что незаконное пересечение границы мужчиной призывного возраста совершено именно с целью уклонения от мобилизации, то есть субъективную сторону преступления (мотив, умысел), то только тогда такие противоправные деяния лица могут квалифицироваться как преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 336 УК Украины", – добавил Трегуб.

Ранее юрист ответил, когда "возьмутся" за военнообязанных украинцев за границей.

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