Юрист пояснив, що загрожує чоловікам, які вже незаконно виїхали за кордон

В Україні на час воєнного стану запроваджено обмеження для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Втім, деякі громадяни скориставшись незаконними схемами покинули територію країни.

За сприяння виїзду чоловіків за кордон у незаконний спосіб загрожує кримінальна відповідальність. Про те, яке покарання передбачене для українців, які все ж виїхали з країни розповів юрист БФ "Право на захист" Олександр Трегуб для TRAVEL РБК-Україна.

За його словами незаконний перетин кордону передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

"Адмінвідповідальність за перетин кордону поза пунктами пропуску (через ліс, річку, у багажнику автомобіля тощо), надання чужого документа при перетині кордону (в тому числі паспорта жінки, відповідно переодягнувшись) передбачена статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За вчинення цього порушення передбачено штраф або адміністративний арешт", – пояснив юрист.

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Трегуб вказав, що за перетин кордону з підробленими документами, печатками, штампами або бланками буде штраф або обмеження волі, а за спробу дати хабаря прикордоннику – обмеження волі до 4 років.

"Причому відповідальність настає за саму пропозицію дати хабаря за незаконний пропуск через кордон, незалежно від того чи прикордонник прийняв пропозицію і взяв хабаря. Та незалежно від того, чи в результаті вдалося перетнути кордон", – уточнив експерт.

Втім, не всі з чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон або вже його перетнули, щоб уникнути мобілізації, автоматично потраплятиме під дію статті про ухилення від призову, за яку загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

"Якщо у суді зможуть довести, що незаконний перетин кордону чоловіком призовного віку вчинено саме з метою ухилення від мобілізації, тобто суб’єктивну сторону злочину (мотив, умисел), то лише тільки тоді такі протиправні діяння особи можуть кваліфікуватися як злочин, відповідальність за який передбачена статтею 336 КК України", – додав Трегуб.

Раніше юрист відповів, коли "візьмуться" за військовозобов'язаних українців за кордоном.

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