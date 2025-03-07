Неожиданные начисления за электроэнергию: кому из украинцев могут прислать двойную платежку

Компания YASNO объяснила, как она начисляет счета за электроэнергию для клиентов, не успевающих вовремя передать показания счетчиков. Даже одно упущение в подаче данных может существенно повлиять на сумму счета.

Если потребитель передал показания к 28 числу текущего месяца или в течение трех дней следующего, счет формируется на основе реального потребления электроэнергии, пишет Эксперт. К примеру, в феврале период для подачи данных длился с 27 февраля по 3 марта. Если показания были поданы в эти даты, начисление производится по тарифу 4,32 грн/кВт·час.

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Если вы не даете показания или делаете это после установленного срока, счет будет рассчитан по среднему суточному потреблению. Это означает, что компания самостоятельно определит, сколько электроэнергии вы могли потребить, учитывая средние показатели предыдущих месяцев. Такой подход может привести к непредсказуемым затратам.

YASNO рекомендует регулярно передавать показания счетчика в установленные сроки во избежание лишних начислений. Генеральный директор компании Сергей Коваленко советует использовать чатботов, которые напомнят о необходимости подачи показаний.

Если у вас возникли вопросы или споры по начисленной сумме, компания советует обращаться к оператору системы распределения для выяснения ситуации.

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