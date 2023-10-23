Нет такого понятия, как нормальная температура тела – ученые

Американские исследователи обнаружили, что "нормальная" температура тела изменяется в зависимости от возраста, пола, роста и веса и даже колеблется в течение дня.

Ученые из Стэнфордского университета создали инструмент, позволяющий определить, какими должны быть нормальные показатели температуры для каждого человека в отдельности, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что при плохом самочувствии обязательно нужно проверить, не превышает ли температура 38 градусов. Но это тоже может быть неточный показатель болезни.

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После проведения 600 000 измерений температуры полости рта у взрослых, которые наблюдались в Стэнфордском центре здоровья с 2008 по 2017 год, ученые фиксировали время приема, возраст, пол, вес и рост каждого пациента, а также любое лекарство, которое они принимали. . Учитывались и основные заболевания.

Результаты, опубликованные в журнале JAMA Internal Medicine, показывают, что средняя нормальная температура у взрослых на самом деле составляет 36,6 градуса. Анализ показал также, что у мужчин, как правило, температура ниже, чем у женщин. А еще – что "нормальные показания" уменьшаются с возрастом и ростом, но увеличиваются с тяжестью.

В определении "нормальной температуры" еще одним фактором было время суток, когда людям было холоднее всего утром, а теплее всего около 16:00. Выяснилось, что нормальная температура тела у всех разная и меняется в течение дня.

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К примеру, нормальная температура высокого 80-летнего мужчины с пониженным весом составляла 36,8 градуса, а для низкорослой 20-летней женщины с ожирением она составляла 37,9 градуса.

Исследователи отметили, что другие факторы, такие как одежда, физическая активность, ошибки термометра, погода и горячие или холодные напитки, также могут влиять на показания.

У женщин на температуру тел может влиять менструальный цикл, в частности во время овуляции температур повышается примерно на градус.

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