Никогда бы не подумали: виды вещей, которые нельзя стирать в стиральной машине

Стиральная машина – это незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Она позволяет быстро и легко очистить одежду, постельное белье и другие текстильные изделия.

Однако существуют вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине. Специалисты предупреждают, что не стоит класть в стиралку обувь, сумки и мелкие детские игрушки.

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Какие вещи не стоит стирать в машинке:

Вещи из натуральной кожи – это может повредить кожу, вызвать трещины и разрывы.

Вещи с мехом – мех может смяться и потерять свой вид.

Вещи с перьями или пухом – перья и пух могут смяться и потерять свои свойства, а также испортить стиральную машинку, забив все ее фильтры.

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Вещи с декоративными элементами – стразы, бусины или пуговицы могут отклеиться или повредиться.

Вещи с большими принтами или аппликациями могут отклеиться или деформироваться.

Вещи с этикетками, запрещающими стирку в стиральной машине. Если на вещи есть этикетка, запрещающая стирку в стиральной машине, обязательно следуйте этим инструкциям.

Если вы не уверены, можно стирать определенную вещь в стиральной машине, лучше стирать ее вручную.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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