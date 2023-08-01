Никогда не вырывайте этот сорняк на огороде и вот почему
Огородники и садоводы при зачистке своих посадок от сорняков часто вырывают и выбрасывают портулак. Однако это растение обладает множеством полезных свойств. А еще из портулака готовят разные блюда.
Портулак, который часто считают сорняком, на самом деле является полезным для здоровья растением. Он наполнен антиоксидантами, минералами и витаминами А, С и Е. Также богат калием, магнием и железом, поэтому полезен для костей, нервной системы, укрепляет иммунную систему.
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Портулак можно употреблять сырым, добавляя его вымытые листья в салаты. Из него можно приготовить омлет, или добавить листики растения в суп или борщ.
Также с портулаком запекают картофель или овощи. А мы предлагаем вам рецепт салата с портулаком.
Ингредиенты:
- Листья портулака – 200 граммов
- 1 помидор
- 1/2 красного лука
- 2 ст. л. оливкового масла
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса
- 1 чайная кровать соли
- 1/2 чайной ложки черного перца
Как готовить:
Промойте портулак и обсушите его, отделите листья от стеблей. Нарежьте помидор, лук на небольшие кусочки. В миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Добавьте в миску портулак, помидор, лук и перемешайте. Приятного аппетита!
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