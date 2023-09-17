Ночью 17 сентября беспилотники атаковали Москву и Орловскую область: подробности

Министерство обороны России сообщило о мерах систем противовоздушной обороны, которые были активированы в результате последнего нападения беспилотника, который, по сообщениям, направлялся в Москву с преступными намерениями. Инцидент произошел в городском округе Истра.

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Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Главком. Согласно официальному заявлению российских властей, они обвинили Украину в совершении этого нападения.

По информации, полученной от городской администрации Москвы, с помощью систем противовоздушной обороны была отражена атака беспилотного летательного аппарата в округе Истра.

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Предварительно, перед этим инцидентом, во всех аэропортах Москвы был введен план "Ковёр", направленный на обнаружение неизвестных воздушных объектов, таких как беспилотники.

Кроме того, ночью 17 сентября в Орловской области РФ нефтебаза вспыхнула после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили российские СМИ.

Позже представители Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар в резервуаре с топливом в городе Орел успешно ликвидирован. Вспыхнул резервуар, принадлежавший компании "Орелнефтепродукт" по Семинарской улице города.

Напомним, в июле спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оскандалилась новым заявлением о войне в Украине. Она назвала новые цели так называемой "СВО" – это свобода Африки.

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