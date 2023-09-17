Вночі 17 вересня безпілотники атакували Москву та Орловську область рф: подробиці

Міністерство оборони рф повідомило про заходи систем протиповітряної оборони, які були активовані внаслідок останнього нападу безпілотника, який, за повідомленнями, направлявся до Москви зі злочинними намірами. Інцидент стався у міському окрузі Істра.

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Про це розповів мер російської столиці, Сергій Собянін, передає Главком. Відповідно до офіційного заявлення російської влади, вони звинуватили Україну у вчиненні цього нападу.

За інформацією, отриманою від міської адміністрації Москви, за допомогою систем протиповітряної оборони було відбито атаку безпілотного літального апарата в окрузі Істра.

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Попередньо, перед цим інцидентом, у всіх аеропортах Москви був введений план "Килим", спрямований на виявлення невідомих повітряних об'єктів, таких як безпілотники.

Крім того, вночі 17 вересня в Орловській області рф нафтобаза спалахнула після атаки безпілотного літального апарата. Про це повідомили російські ЗМІ.

Пізніше представники Міністерства за надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу у резервуарі з паливом в місті Орел успішно ліквідовано. Спалахнув резервуар, який належав компанії "Орелнафтопродукт" на Семінарській вулиці міста.

Нагадаємо, у липні речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова оскандалилася новою заявою про війну в Україні. Вона назвала нові цілі так званої "СВО" – це свобода Африки.

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