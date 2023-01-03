'Ночью было громко': 'прилетело' по базе оккупантов в Токмаке (видео)

В ночь на 3 января во временно оккупированном Токмаке в Запорожье раздались взрывы. По предварительной информации, украинская артиллерия нанесла удар по месту нахождения российских оккупантов.

В результате "прилета" враги понесли значительные потери в живой силе. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

"Ночью во временно оккупированном Токмаке было громко. Как сообщают местные СМИ, прилетело по месту базирования оккупантов", – говорится в сообщении.

В свою очередь "Риа-Мелитополь" со ссылкой на данные разведки сообщает, что расположение российских войск в Токмаке было "накрыто" артиллерией около 4:00.

Видео дня

"Рашисты коварно заняли корпус туббольницы. Карма от ВСУ прилетела метко. Под завалами вражина и осталась", – указали в издании.

Точное количество погибших сейчас неизвестно. В сети также опубликовали видео с места происшествия, на котором видны развалины разрушенного здания.

Напомним, несколько ранее военные показали видео подрыва склада БК оккупантов в Сватово и "прилет" в Песках.

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