Военные показали видео подрыва склада БК оккупантов в Сватово и 'прилет' в Песках

Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому складу с боекомплектом во временно оккупированном Сватово в Луганской области. Военнослужащие поделились видео с момента взрыва в сети.

По складу отработали бойцы спецподразделения 92-й бригады. Об этом сообщили в Telegram Сухопутных войск ВСУ.

От одного выстрела склад оккупантов взлетел в воздух.

Известно, что украинские военные почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу врага УРАЛов.

На видео можно увидеть, как на здание, которое российские военные использовали в качестве базы, падает снаряд.

Кроме этого, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ опубликовали видео последствий удара украинских военных по одному из укрепленных блокпостов российских войск в поселке Пески Донецкой области.

Видео дня

На опубликованных кадрах российский военный снимает последствия прилета. На месте происшествия от удара начался пожар.

Также оккупант снял "свой мотоцикл", который также был уничтожен. Сгорел и автомобиль, стоявший на блокпосте.

Напомним, что в сети показали работу реактивной системы залпового огня "Град". Эффектный ролик показан в замедленной съемке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!