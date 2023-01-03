Військові показали відео підриву складу БК окупантів у Сватовому та 'прильот' у Пісках

Збройні сили України завдали удару по ворожому складу з боєкомплектом у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Військовослужбовці поділилися відео з моментом вибуху в мережі.

По складу відпрацювали бійці спецпідрозділу 92-ї бригади. Про це повідомили у Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Від одного пострілу склад окупантів злетів у повітря.

Відомо, що українські військові майже два тижні спостерігали й фіксували кількість УРАЛів, які заїжджали на базу ворога.

На відео можна побачити, як на будівлю, яку російські військові використовували як базу, падає снаряд.

Окрім цього, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ опублікували відео наслідків удару українських військових по одному з укріплених блокпостів російських військ у селищі Піски Донецької області.

Відео дня

На опублікованих кадрах російський військовий знімає наслідки "прильоту". На місці події від удару почалася пожежа.

Також окупант зняв "свій мотоцикл", який також було знищено. Згорів й автомобіль, який стояв на блокпості.

Нагадаємо, що у мережі показали роботу реактивної системи залпового вогню "Град". Ефектний ролик показано в уповільненій зйомці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!