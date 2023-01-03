У мережі показали роботу РСЗВ "Град" в уповільненій зйомці: ефектне відео

У мережі показали роботу реактивної системи залпового вогню "Град". Ефектний ролик показано в уповільненій зйомці.

Відео роботи установки оприлюднили в Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ". Ця техніка використовується як Україною, так і росією у повномасштабній війні.

"Робота РСЗВ "Град" у слоумо", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про РСЗВ "Град"

Відео дня

РСЗВ "Град" – це радянська та російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм. Вона призначена для ураження відкритої та прихованої сили противника, бронетранспортерів та неброньованої техніки, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей.

Склад РСЗВ "Град":

1 – Бойова машина БМ-21

2 – Транспортна машина (ТМ)

3 – Реактивні снаряди (РС).

Тактико-технічні характеристики:

Калібр – 122 мм.

Дальність стрільби: максимальна – 40 км, мінімальна – 5 км.

Час повного залпу – 20 с.

Кількість направляючих – 40.

Маса основного ракетного снаряда (РС) – 66,6 кг.

Маса БМ – 13,7 т.

Бойовий розрахунок – 3 осіб.

Час заряджання – 7 хвилин.

Час від зайняття непідготовленої позиції до початку вогню – 3 хв.

Час на залишання позиції після залпу – 1 хв.

Площа враження одним залпом – 14,5 га.

Кількість возимих РС – 60 шт.

Як повідомляє "Мілітарний", є українська модифікація БМ-21К, яку створило державне підприємство 100-й ХАРЗ сумісно з КБ ім. Морозова. Нову установку зібрали з деталей вітчизняного виробництва і вона стала першою національною системою залпового реактивного вогню.

Робота по створенню БМ-21К почалася в 2001 році, коли вирішили поміняти російську автомобільну базу УРАЛ-375 на українську КРАЗ-260 з 4-х дверною кабіною підвищеного комфорту.

Випробування відбувались на Яворівському воєнному полігоні. Після було налагоджено її серійне виробництво.

В грудні 2008 року на державному рівні ухвалили рішення щодо виготовлення та проведення заводських випробувань в Харкові. Експертна оцінка нового зразку озброєння складає 1 млн гривень.

Українська версія установки була покращена. Зокрема потужність двигуна збільшили на 60 к.с. – до 240 к.с. Запас ходу був збільшений з 400 до 500 км.

Суттєвим є те, що кожному з 5-ти членів екіпажу створені комфортні умови для роботи в бою. Також збільшено дальність ураження цілі – від 20 до 40 км. Крім цього, нова система швидкої перезарядки, можливість ведення точного вогню з максимальною похибкою 90 метрів на відстані 40 км, поява супутникової системи спостереження і наведення на об’єкт, а також підвищення керованості реактивними вистрілами.

Нагадаємо, що бійці однієї з бригад ДШВ Збройних Сил України стисли час розгортання реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", який становить 3,5 хвилини, до мінімуму.

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