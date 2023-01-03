В сети показали работу РСЗО "Град" в замедленной съемке: эффектное видео

В сети показали работу реактивной системы залпового огня "Град". Эффектный ролик показан в замедленной съемке.

Видео работы установки обнародовали в Telegram-канале "СтратКом ВСУ". Эта техника используется как Украиной, так и Россией в полномасштабной войне.

"Работа РСЗО "Град" в слоумо", – говорится в сообщении.

Что известно об РСЗО "Град"

Видео дня

РСЗО "Град" – это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Он предназначен для поражения открытой и скрытой силы противника, бронетранспортеров и небронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

Состав РСЗО "Град":

1 – Боевая машина БМ-21

2 – Транспортная машина (ТМ)

3 – Реактивные снаряды (РС).

Тактико-технические характеристики:

Калибр – 122 мм.

Дальность стрельбы: максимальная – 40 км, минимальная – 5 км.

Время полного залпа – 20 с.

Количество направляющих – 40.

Масса основного ракетного снаряда (РС) – 66,6 кг.

Масса БМ – 13,7 т.

Боевой расчет – 3 человека.

Время зарядки – 7 минут.

Время от занятия неподготовленной позиции до начала огня – 3 мин.

Время для оставления позиции после залпа – 1 мин.

Площадь впечатления одним залпом – 14,5 га.

Количество возимых РС – 60 шт.

Как сообщает "Милитарный", есть украинская модификация БМ-21К, созданная государственным предприятием 100-й ХАРЗ совместно с КБ им. Морозова. Новая установка была собрана из деталей отечественного производства и стала первой национальной системой залпового реактивного огня.

Работа по созданию БМ-21К началась в 2001 году, когда решили поменять российскую автомобильную базу УРАЛ-375 на украинскую КРАЗ-260 с 4-х дверной кабиной повышенного комфорта.

Испытания проходили на Яворивском военном полигоне. После этого было налажено ее серийное производство.

В декабре 2008 года на государственном уровне было принято решение по изготовлению и проведению заводских испытаний в Харькове. Экспертная оценка нового образца вооружения составляет 1 млн. гривен.

Украинская версия установки была улучшена. В частности, мощность двигателя увеличили на 60 л.с. – до 240 л.с. Запас хода был увеличен с 400 до 500 км.

Существенно то, что каждому из 5-ти членов экипажа созданы комфортные условия для работы в бою. Также увеличена дальность поражения цели – от 20 до 40 км. Кроме этого новая система быстрой перезарядки, возможность ведения точного огня с максимальной погрешностью 90 метров на расстоянии 40 км, появление спутниковой системы наблюдения и наведения на объект, а также повышение управляемости реактивными выстрелами.

Напомним, что бойцы одной из бригад ДШВ Вооруженных Сил Украины сжали время развертывания реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", который составляет 3,5 минуты, до минимума.

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