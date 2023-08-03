Ночью Киев испытал 8-ю атаку дронов Shahed: что известно о последствиях

В ночь со 2 на 3 августа столица Украины стала свидетелем очередной атаки, во время которой были использованы беспилотные летательные аппараты Shahed. . Это событие стало восьмой атакой на столицу.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Во время ночной атаки дронами-камикадзе, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили все цели в воздушном пространстве возле Киева, в частности, было сбито около 15 беспилотников типа "Шахед".

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"Группы дронов осуществили одновременное наступление на Киев по нескольким направлениям. Однако благодаря действенности сил и средств противовоздушной обороны, все воздушные цели, включая более 10 БПЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены. По последней информации, обломки дронов обнаружены в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева есть известия о повреждении нежилых зданий и дорожного покрытия, однако серьезных разрушений и пожаров не произошло", – отметил Попко.

Ночью 3 августа 2023 г. противник атаковал с северного направления (Брянская обл.) ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксированы пуски 15 "шахедов".

Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует и требует дополнительного уточнения. Ситуация остается под контролем, а украинские военные продолжают обеспечивать безопасность столицы в условиях обострения конфликта.

Напомним, утром 1 августа российские боевики нанесли удар по Херсону. В результате погиб молодой врач, который несколько дней назад начал свои обязанности.

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