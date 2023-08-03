Уночі Київ зазнав 8-ї атаки дронів Shahed: що відомо про наслідки

Уночі з 2 на 3 серпня столиця України стала свідком чергової атаки, під час якої були використані безпілотні літальні апарати Shahed. . Ця подія стала восьмою поспіль атакою на столицю.

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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Під час нічної атаки дронами-камікадзе, українські сили протиповітряної оборони знищили всі цілі в повітряному просторі біля Києва, зокрема, було збито близько 15 безпілотників типу "Шахед".

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"Групи дронів здійснили одночасний наступ на Київ з кількох напрямків. Проте завдяки дієвості сил та засобів протиповітряної оборони, всі повітряні цілі, включаючи понад 10 БПЛА, були своєчасно виявлені та знищені. За останньою інформацією, уламки дронів виявлено у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є звістки про пошкодження нежитлових будівель та дорожнього покриття, однак серйозних руйнувань та пожеж не сталося", – зазначив Попко.

Уночі 3 серпня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "шахедів".

Інформація щодо можливих постраждалих на даний момент відсутня та потребує додаткове уточнення. Ситуація залишається під контролем, а українські військові продовжують забезпечувати безпеку столиці в умовах загострення конфлікту.

Нагадаємо, вранці 1 серпня російські бойовики завдали удару по Херсону. Внаслідок цього загинув молодий лікар, який декілька днів тому розпочав свої обов'язки.

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