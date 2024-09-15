Нострадамус из Индии предсказал точный год окончания войны в Украине

Кушал Кумар, известный как "индийский Нострадамус", сделал очередной прогноз по окончании войны в Украине. По его словам, российское вторжение может завершиться в ближайшие годы, хотя ситуация еще может ухудшиться перед тем, как наступит мир.

Астролог заявил, что война может добиться критической точки в сентябре 2024 года, когда боевые действия значительно обострятся. По его расчетам, основные события на фронте могут продолжаться до конца 2024 года и даже задеть май 2025 года, когда, по его мнению, конфликт может приблизиться к урегулированию, пишет Daily Star.

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Однако Кумар предупреждает, что в октябре 2024 может произойти новый внезапный поворот в войне, который приведет к окружению военных сил и блокированию линий снабжения. Это, по его словам, повлечет за собой новую волну трагических событий.

Кроме наземных боев астролог прогнозирует серьезные морские столкновения, которые могут открыть новые фронты войны. Кумар предполагает, что эти события могут стать ключевыми в развитии конфликта на глобальном уровне.

По мнению Кумара, период покоя на основных фронтах может наступить в мае 2025 года и продлиться до середины октября 2025 года. Однако он дает широкий промежуток времени для завершения войны, учитывая возможные непредсказуемые факторы.

Несмотря на скептицизм по поводу его прошлых прогнозов, Кумар продолжает делать прогнозы на основе ведической астрологии, используя расположение планет и звезд для предсказаний мировых событий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в 2024 году.

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