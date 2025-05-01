Новая реальность рынка труда: какие вакансии выбирают украинцы и на какую зарплату рассчитывают

В 2025 году украинцы подходят к выбору работы более осознанно: кроме достойной зарплаты, они стремятся к стабильности, гибкому графику и внутреннему удовольствию от профессиональной деятельности. Основным приоритетом для большинства остается конкурентная оплата труда – более 30–50 тысяч гривен.

В то же время, все более важным критерием становится возможность подстроить рабочие условия под личный стиль жизни. Такие данные приводит платформа OLX Работа, которая провела опрос в марте 2025 года, сообщает OBOZ.UA. Среди опрошенных у 12% нет работы и активно ее ищут, еще 6% работают временно, однако также рассматривают другие варианты трудоустройства.

Активнее всего в поиске задействована возрастная группа 25-44 года - на нее приходится 57% всех ответов. Преобладают среди респондентов мужчины – 58%. Причины смены места работы отличаются: от неудовлетворительной зарплаты до увольнений, ликвидации компаний или желания кардинально изменить карьерный путь. Интересно, что около 40% участников опроса заявили, что за последние три года уже сменили или частично трансформировали свою профессиональную сферу.

В каких отраслях ищут работу украинцы

Чаще украинцы рассматривают вакансии в сфере торговли и продаж – 37% опрошенных отметили именно это направление. Также популярностью пользуются транспорт и логистика (16%), IT-сектор (12%) и сфера производства и инженерии (еще 12%). Именно эти отрасли большинство респондентов считают наиболее перспективными в 2025 году. Интересен и тот факт, что около 19% участников опроса предпочитают фриланс – работу без привязки к конкретному работодателю или офису.

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Финансовые ожидания: сколько хотят зарабатывать

Большинство украинских соискателей работы имеют высокие ожидания уровня дохода. Самым распространенным является запрос на заработную плату в пределах 30-50 тысяч гривен - так ответили 30% респондентов. Еще 29% готовы работать за 20–30 тысяч в месяц, а 25% хотят получать более 50 тысяч гривен. Только 13% согласны на оплату в пределах 10–20 тысяч гривен.

Для сравнения: аналитики платформы OLX Работа сообщают, что медианская зарплата, которую реально предлагают работодатели, составляет 22 500 гривен. Современные поисковики активно используют цифровые ресурсы: 46% обращаются к специализированным онлайн-сервисам, таким как OLX Работа. Столько людей ищут вакансии с помощью знакомых, а 18% находят предложения через соцсети, в частности Facebook, Telegram и LinkedIn.

На что ориентируются при выборе работы

Основным критерием при выборе новой работы украинцы называют уровень зарплаты – считают 68% респондентов. Далее следуют такие важные факторы, как гибкий рабочий график (45%) и надежность компании (44%). Также немаловажную роль играют дружеская атмосфера в коллективе (40%), официальное трудоустройство (37%) и возможности для карьерного роста (34%).

К менее формальным, но не менее важным критериям относятся интерес к работе и удовлетворение от профессии. Это свидетельствует об изменениях в подходе к труду – теперь он является не только источником дохода, но и пространством для самореализации.

Какой формат работы наиболее удобен

Еще одним изменением является формат работы. Пандемия и война существенно изменили взгляды украинцев на рабочие условия. Наиболее оптимальным вариантом считают гибридную модель, когда часть времени проводят в офисе, а часть работают удаленно. Такой формат избрали 36% опрошенных. Полностью офисную работу готовы рассмотреть всего 7%.

Это свидетельствует о желании большинства украинцев иметь большую гибкость и возможность контролировать свой рабочий график. Важным аспектом для многих место работы: 62% хотят работать в своем городе, 17% готовы переехать в пределах Украины, а 21% рассматривают вариант эмиграции за границу.

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