Новолуние 20 февраля станет 'магическим' для трех знаков зодиака: их ждут большие перемены

Новолуние 20 февраля 2023 года станет "магическим" для трех уроженцев зодиакального круга, поскольку подарит им уникальный шанс преобразить свою жизнь. Энергия этого дня является особенной, что связано с началом нового цикла по лунному календарю.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Весы, Рыбы и Скорпионы. Вот, что их ждет!

Весы

Весов ждет очень насыщенный событиями день – они смогут решить множество проблем, которые уже давно беспокоили. Уроженцы знака прямо поговорят с руководством о том, что рассчитывают на повышение в должности или хотя бы увеличение зарплаты. И тут сценариев два – либо им действительно пообещают продвижение по карьерной лестнице, либо Весы поймут, что пора двигаться дальше и искать новую работу. В любом случае звезды сулят им большой успех и значительные доходы: давние мечты начнут сбываться.

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Рыбы

У уроженцев этого знака зодиака будет получаться все, за что бы они не брались. Удача будет на стороне Рыб, что позволит им добиться больших успехов на работе. Они успешно реализуют проект, на который возлагали большие надежды, за что получат заслуженное вознаграждение. Рыб ждут премии и другие приятные бонусы, их старания оценят по достоинству. Повезет и тем, кто еще не нашел любовь – у них будут все шансы встретить свою вторую половинку.

Скорпион

Скорпионов ждет успех в финансовых делах – возможно, они заключат выгодную сделку или же получат предложение по работе. Удача не покинет их ни на миг, а интуиция подскажет, что делать и какие решения будут правильными. Одиноких Скорпионов в этот день порадует неожиданная встреча – даже деловые переговоры могут обернуться интересным знакомством, которое имеет все шансы перерасти в романтическое. Главное – не упустить тот самый шанс, который дарит судьба.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.