Новые правила въезда в ЕС: что изменится для украинцев в 2025 году

В 2025 году в Европе введут новую электронную систему пограничного контроля EES. Проверку путешествующих будут осуществлять автоматизированные технологии.

Система Entry Exit System (EES) должна была заработать еще 10 ноября 2024 года, однако ее запуск отложили. Команда UAportal совместно с "Новини.LIVE" рассказывает, что изменится для украинцев.

Главное изменение заключается в том, что проверку иностранцев будут осуществлять не пограничники, а автоматизированные технологии. Новые проверки не будут касаться трех категорий лиц:

граждан ЕС,

резидентов ЕС,

людей с долгосрочными визами.

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После запуска системы иностранцам придется проходить иммиграционный контроль в аэропортах, чтобы зарегистрировать личные данные, в частности отпечатки пальцев и скан лица, если это их первый визит в ЕС. Эта информация будет храниться в течение трех лет, после чего биометрические данные придется обновлять.

Введение системы EES призвано противодействовать незаконному пребыванию мигрантов и беженцев на территории ЕС.

Напомним, ранее мы рассказывали, без какого важного документа украинцам не разрешат пересечь границу со страной-соседом.

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