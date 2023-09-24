Нужно ли мыть рис перед варкой: ответ ученых

Большинство из нас промывает рис перед варкой. Но обязательно ли это?

По мнению большинства кулинаров, рис все же следует мыть. Промывка помогает удалить из крупы мусор, пыль и лишний крахмал, который может привести к тому, что рис станет липким. Также промывка помогает сбалансировать вкус риса.

Однако есть некоторые сорта риса, которые не нужно мыть. К примеру, пропаренный рис не содержит лишнего крахмала, поэтому он не будет липким даже без промывки. Также не нужно мыть рис, который будет использоваться для приготовления ризотто, поскольку это может изменить его текстуру.

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В недавнем исследовании специалисты сравнили влияние мойки на липкость и жесткость трех разных видов риса от одного поставщика. Три вида: клейкий рис, среднезернистый рис и жасминовый рис. Эти разные сорта риса или не промывали вообще, промывали три раза водой или десять раз промывали водой, пишет IFLScience.

В отличие от того, что скажут вам повара, это исследование показало, что процесс мойки не повлиял на липкость (или жесткость) риса.

Исследователи же продемонстрировали, что липкость объясняется не поверхностным крахмалом (амилозой), а скорее другим крахмалом под названием амилопектин, который вымывается из рисового зерна во время варки. Объем выщелачивания отличался для разных типов рисовых зерен.

Следовательно, именно сорт риса, а не мытье, имеет решающее значение для клейкости. В этом исследовании клейкий рис был наиболее липким, тогда как среднезернистый и жасминовый рис были менее липкими, а также более твердыми, как проверено в лаборатории.

Предлагаем узнать, как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.

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