Ученые объяснили, почему нужно мыть рис перед приготовлением

Кулинары утверждают, что предварительная промывка риса снижает количество крахмала, поступающего из рисовых зерен. Об этом свидетельствует мутная вода, стекающая с промытого риса.

В кулинарии принято мыть рис при приготовлении некоторых блюд, когда нужно отделить зерно. Однако для других блюд, таких как ризотто, паэлья и рисовые пудинги, рис должен слипаться. Ученые решили выяснить, нужно ли мыть рис перед тем, как его готовить.

Как сообщает IFLScience, ученые сравнили влияние промывки на клейкость и твердость трех разных видов риса от одного и того же поставщика. Это были клейкий рис, среднезернистый и жасминовый рис. Их вообще не промывали или промывали водой три раза и более раз.

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Исследование показало, что процесс промывки не повлиял на клейкость (или жесткость) риса.

Исследователи же продемонстрировали, что липкость была вызвана не поверхностным крахмалом (амилозой), а скорее другим крахмалом, называемым амилопектином, который вымывается из рисового зерна в процессе приготовления.

Ученые заявили, что именно сорт риса, а не его промывание имеет решающее значение для липкости. К примеру, клейкий рис был наилучшим, тогда как среднезернистый рис и жасминовый рис были менее липкими, а также более твердыми.

Отмечается, что рис мыть следует не только для того, чтобы смыть возможные бактерии и организмы с его поверхности, но и для того, чтобы лишить его частей микропластика.

Это исследование показало, что независимо от того, в какой упаковке (пластиковые или бумажные пакеты) вы приобретаете рис, он содержит одинаковый уровень микропластика.

Исследователи также выяснили, что количество пластика в (предварительно приготовленном) рисе быстрого приготовления в четыре раза выше, чем в сыром рисе. Если предварительно промыть растворимый рис, можно снизить количество пластика на 40%.

Предлагаем узнать советы кулинаров по правильному приготовлению риса.

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