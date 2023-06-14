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Ученые объяснили, почему нужно мыть рис перед приготовлением

Былим Елена

Ученые объяснили, почему нужно мыть рис перед приготовлением

Кулинары утверждают, что предварительная промывка риса снижает количество крахмала, поступающего из рисовых зерен. Об этом свидетельствует мутная вода, стекающая с промытого риса.

В кулинарии принято мыть рис при приготовлении некоторых блюд, когда нужно отделить зерно. Однако для других блюд, таких как ризотто, паэлья и рисовые пудинги, рис должен слипаться. Ученые решили выяснить, нужно ли мыть рис перед тем, как его готовить.

Как сообщает IFLScience, ученые сравнили влияние промывки на клейкость и твердость трех разных видов риса от одного и того же поставщика. Это были клейкий рис, среднезернистый и жасминовый рис. Их вообще не промывали или промывали водой три раза и более раз.

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Исследование показало, что процесс промывки не повлиял на клейкость (или жесткость) риса.

Исследователи же продемонстрировали, что липкость была вызвана не поверхностным крахмалом (амилозой), а скорее другим крахмалом, называемым амилопектином, который вымывается из рисового зерна в процессе приготовления.

Ученые заявили, что именно сорт риса, а не его промывание имеет решающее значение для липкости. К примеру, клейкий рис был наилучшим, тогда как среднезернистый рис и жасминовый рис были менее липкими, а также более твердыми.

Отмечается, что рис мыть следует не только для того, чтобы смыть возможные бактерии и организмы с его поверхности, но и для того, чтобы лишить его частей микропластика.

Это исследование показало, что независимо от того, в какой упаковке (пластиковые или бумажные пакеты) вы приобретаете рис, он содержит одинаковый уровень микропластика.

Исследователи также выяснили, что количество пластика в (предварительно приготовленном) рисе быстрого приготовления в четыре раза выше, чем в сыром рисе. Если предварительно промыть растворимый рис, можно снизить количество пластика на 40%.

Предлагаем узнать советы кулинаров по правильному приготовлению риса.

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