Вчені пояснили, чому потрібно мити рис перед приготуванням

Кулінари стверджують, що попереднє промивання рису знижує кількість крохмалю, що надходить із рисових зерен. Про це свідчить каламутні вода, яка стікає з промитого рису.

У кулінарії заведено мити рис при приготуванні деяких страв, коли потрібно відокремити зерно. Однак для інших страв, таких як різотто, паелья та рисові пудинги, рис має злипатися. Вчені вирішили з'ясувати, чи потрібно мити рис перед тим як його готувати.

Як повідомляє IFLScience, науковці порівняли вплив промивання на клейкість і твердість трьох різних видів рису від одного й того ж постачальника. Це були клейкий рис, середньозернистий рис і жасминовий рис. Їх або взагалі не промивали або промивали водою три рази та більше разів.

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Дослідження показало, що процес промивання не вплинув на клейкість (або твердість) рису.

Натомість дослідники продемонстрували, що липкість була викликана не поверхневим крохмалем (амілозою), а скоріше іншим крохмалем, званим амілопектином, який вимивається з рисового зерна в процесі приготування.

Тож науковці заявили, що саме сорт рису, а не його промивання має вирішальне значення для липкості. Для прикладу, клейкий рис був найліпшим, тоді як середньозернистий рис і жасминовий рис були менш липкими, а також твердішими.

Зазначається, що рис мити варто не лише для того, аби змити можливі бактерії та організми з його поверхні, а й для того, аби позбавити його частин мікропластику.

Це дослідження показало, що незалежно від того, в якій упаковці (пластикові або паперові пакети) ви купуєте рис, він містить однаковий рівень мікропластика.

Дослідники також з'ясували, що кількість пластику в (попередньо приготовленому) рисі швидкого приготування у чотири рази вище, ніж у сирому рисі. Якщо попередньо промити розчинний рис, можна зменшити кількість пластику на 40%.

Пропонуємо дізнатися поради кулінарів щодо правильного приготування рису.

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