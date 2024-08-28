Нужно ли проходить поверку счетчиков в 2024 году

После начала войны проверка счетчиков на коммунальные услуги была приостановлена. Однако сейчас ситуация изменилась.

С июня 2023 года в Украине снова ввели обязательную процедуру поверки счетчиков. Граждане, у которых наступил срок для этой проверки, должны выполнить ее в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Об этом пишет 24 канал.

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Однако процедуру могут отложить:

граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут отложить проверку до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его окончания;

лица, живущие в зонах активных боевых действий, имеют возможность отложить процедуру до окончания военного положения и на шесть месяцев после этого.

Стоит напомнить, что если поверка не проводится в установленные сроки, объем потребленных ресурсов рассчитывается по установленным нормам потребления.

За чей счет проводится поверка

Обслуживание газовых и электросчетчиков финансируется поставщиком. Однако поверка водомера является платной для потребителя, поскольку тарифы на воду не включают расходы на такие процедуры.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как предоставить показатели света из разных типов счетчиков.

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