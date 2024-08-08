Не зволікайте: до кінця серпня українці мають виконати важливу умову, щоб уникнути підвищення комунальних платежів

До кінця серпня в Києві планують перевірити приблизно 40 тисяч лічильників, щоб уникнути помилкових нарахувань за комунальні послуги. Споживачі можуть дізнатися термін перевірки через особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу (ЦКС) або скористатися дистанційними каналами обслуговування.

Про це повідомила пресслужба КК "Центр комунального сервісу". Жителям столиці варто звернути увагу на необхідність своєчасної перевірки лічильників, оскільки неправильні нарахування можуть призвести до переплати.

До кінця серпня в Києві має бути перевірено близько 40 тисяч квартирних лічильників. Цього місяця термін перевірки підходить для 32 047 лічильників гарячої води та 7 599 лічильників теплової енергії. Якщо споживачі не здійснять перевірку вчасно, їхні лічильники будуть зняті з обліку, і нарахування здійснюватимуться на основі загальнобудинкового лічильника або за нормативами.

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Як перевірити інформацію про лічильник

Споживачі можуть перевірити термін перевірки своїх лічильників через особистий кабінет на сайті ЦКС у розділі "Мої об'єкти" – "Лічильники". Повідомлення про необхідність перевірки надходить за три місяці до закінчення терміну. Крім того, інформацію можна отримати через такі канали:

месенджери у Facebook, Skype, Telegram;

контактний телефон: 044-247-40-40.

Споживачі також можуть замовити перевірку самостійно, обравши ліцензовану компанію або через офіційний сайт ЦКС у розділі "Повірка/заміна лічильників". Вартість перевірки одного лічильника становить від 300 гривень. Після завершення перевірки компанія повинна надати споживачеві документи, які слід передати комунальникам:

акт про проведення перевірки, що містить серію та номер лічильника, дату перевірки або демонтажу, а також показання приладу;

свідоцтво про відповідність лічильника державним вимогам до вимірювальної техніки з зазначенням дати наступної перевірки.

Що робити, якщо термін перевірки пропущено

Якщо споживач не виконує обов'язкову перевірку лічильників у встановлений термін, підприємство не може використовувати їхні показання для розрахунків. Це означає, що нарахування будуть здійснюватися за методикою, яка застосовується до квартир без індивідуальних лічильників.

При виборі компанії для перевірки важливо бути обережним, щоб уникнути шахраїв. Необхідно ретельно перевіряти сертифікати компаній, які пропонують послуги з перевірки лічильників.

Можливі проблеми після перевірки

Іноді перевірка може призвести до неприємностей навіть для тих, хто не намагався змінювати показання лічильника. Адвокат Роман Симутін розповів про випадок, коли одному українцеві донарахували 60 тисяч гривень через плутанину з пломбами. У 2007 році чоловік замінив свій лічильник, а газова служба склала відповідний акт. Однак після перевірки через кілька років заявили про порушення: пломба була встановлена пізніше, ніж сам лічильник. Довести факт заміни не вдалося, і тепер цю суму доводиться оскаржувати в суді.

"Облгаз на суді не визнав заміну лічильника в 2007 році, не надав актів про заміну та взагалі заперечував цей факт, заявивши, що в лічильник втручалися і змінили пломбу. Цинізм цієї ситуації в тому, що вони знають, що люди не зберігають акти десятиліттями", – зазначив юрист. Тому важливо не лише не втручатися в роботу свого лічильника, але й зберігати всі документи про будь-які втручання до наступної перевірки, яка може відбутися через вісім років або навіть раніше.

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