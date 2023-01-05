"Оберегает своего собрата": в сети показали, как овчарка предупреждает и плачет во время обстрела (видео)

В социальной сети показали видео о служебном псе, который предупреждает собратьев об опасности. Животные очень чувствительны к взрывной волне и часто таким образом спасают жизнь.

Щемящим видео поделился один из бойцов под ником Евгений Перепелица. В своем аккаунте TikTok он часто делится кадрами по военной жизни.

На одном из видео Перепелица показал, как собака по кличке Зевс находится в окопе. За несколько секунд до обстрела он начинает нервничать, а потом плакать от пролетающих снарядов.

Видео дня

В комментариях к этим видео отмечается, что овчарки часто спасают жизнь на войне и очень чувствительны к обстрелам.

"Оберегает своего собрата. Какой же он лапуся. Держитесь наши родные, Ангел пусть защищает, а Боженька оберегает от пуль. Любим, молимся, ждем Вас ", - написала одна из читательниц.

Другие комментаторы отмечали, что сердце рвется от увиденного и умоляли держаться и беречь себя во время вражеских атак.

"Сердце рвется...они не понимают что случилось. Они боятся, маленькие сердечки не выдерживают. Храни вас Господь, как людей так и животных !", - отметила девушка.

Служебные собаки на фронте часто помогают отслеживать врага и остаются верны до конца.

Ранее сеть всколыхнуло видео, где рассказали о возвращении к расположению ВСУ собаки породы кане-корсо по имени Вася. Он отгрыз себе лапу, когда запутался в ловушке в ДНР.

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