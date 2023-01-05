"Оберігає свого побратима": у мережі показали, як вівчарка попереджає і плаче під час обстрілу (відео)

У соціальній мережі показали чутливе відео про службового пса, який попереджає побратимів про небезпеку. Тварини дуже чутливі до вибухової хвилі і часто таким чином рятують життя.

Щемливим відео поділився один з бійців під ніком Євген Перепелиця. В своєму акаунті TikTok він часто ділиться кадрами з військового життя.

На одному з відео Перепелиця показав, як собака на прізвисько Зевс знаходиться в окопі. За декілька секунд до обстрілу він починає нервувати, а, згодом, плакати від пролітаючих снарядів.

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В коментарях до цих відео зазначається, що вівчарки часто рятують життя на війні і вони дуже чутливі до обстрілів.

"Оберігає свого побратима.Якій же він лапуся. Держіться наші рідненькі, Ангел нехай захищає,а Боженька оберігає від куль.Любимо, молимось, ждемо Вас", - написала одна з читачок.

Інші коментатори зазначали, що серце рветься від побаченого та благали триматися і берегти себе під час ворожих атак.

"Серце рветься...вони не розуміють що трапилося.Вони бояться, маленькі серденька не витримують.Борони Боже кожного, як людей так і тварин!", - зазначила дівчина.

Службові собаки на фронті часто допомагають відслідковувати ворога та залишаються вірними до кінця.

Раніше мережу сколихнуло відео, де розповіли про повернення до розташування ЗСУ собаки породи кане-корсо на ім'я Вася. Він відгриз собі лапу, коли заплутався у пастці в ДНР.

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