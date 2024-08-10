Обмен свидетельства о регистрации авто при смене фамилии: что нужно знать

Если вы сменили фамилию, имя или отчество, вам нужно обменять водительское удостоверение и технический паспорт на авто. Для этого следует подать заявку на обмен документов в течение 10 дней после изменения данных.

Обмен можно совершить в сервисном центре МВД или онлайн через электронный кабинет водителя. Чтобы сменить документы, необходимо иметь паспорт, ИНН, документ, подтверждающий изменение персональных данных, и старые документы на авто и водительские права, сообщает Сервисный центр МВД.

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Замена производится в течение двух рабочих дней, а новые документы можно получить в сервисном центре, по почте или через курьера.

Также меняется техпаспорт на авто, но техосмотр и замена номерных знаков не требуются. Страхование остается в силе, поскольку оформляется на транспортное средство, а не на владельца. Стоимость услуги по обмену водительского удостоверения составляет ориентировочно 570 гривен.

Для обмена техпаспорта нужно лично обратиться в сервисный центр МВД, имея соответствующие документы. Замена обоих документов обязательна для поддержания актуальности информации в официальных реестрах.

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