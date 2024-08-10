Обмін свідоцтва про реєстрацію авто при зміні прізвища: що треба знати

Якщо ви змінили прізвище, ім'я або по батькові, вам потрібно обміняти водійське посвідчення та технічний паспорт на авто. Для цього варто подати заявку на обмін документів протягом 10 днів після зміни даних.

Обмін можна здійснити в сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія. Щоб змінити документи, необхідно мати паспорт, ІПН, документ, що підтверджує зміну персональних даних, та старі документи на авто і водійські права, повідомляє Сервісний центр МВС.

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Заміна виконується протягом двох робочих днів, а нові документи можна отримати в сервісному центрі, поштою або через кур'єра.

Також змінюється техпаспорт на авто, але техогляд і заміна номерних знаків не потрібні. Страхування залишається чинним, оскільки воно оформлюється на транспортний засіб, а не на власника. Вартість послуги обміну водійського посвідчення становить орієнтовно 570 гривень.

Для обміну техпаспорта потрібно особисто звернутися до сервісного центру МВС, маючи при собі відповідні документи. Заміна обох документів є обов'язковою для підтримання актуальності інформації в офіційних реєстрах.

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