Правительство Азербайджана анонсировало выполнение "антитерористических мер" в регионе Нагорный Карабах, инициируя такие шаги с целью восстановления конституционного порядка и выдвижения термина, который Баку предпринимает для описания военных формирований, известных как армянские, из этого региона.

Эта деятельность вызывает серьезную тревогу и может открыть двери в новый конфликт, который произошел уже второй раз за последние три года, пишет Радио Свобода. Азербайджан также утверждает необходимость "демонтажа" сепаратистских властей в Нагорном Карабахе, которые, по их мнению, являются их территорией.

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По сообщениям, полученным из Нагорного Карабаха, взрывы наблюдаются в административном центре региона, городе Степанакерт. Представители Баку заявляют о начале "антитеррористической операции" и обвиняют местные армянские военные силы Карабаха в "террористических актах".

Кроме того, Азербайджан анонсировал намерение создать "гуманитарные коридоры" для эвакуации гражданского населения и возобновления "конституционного порядка Республики Азербайджан". Поводом к этим действиям стал подрыв семи азербайджанцев на территории Нагорного Карабаха.

Местные жители Степанакерта сообщают об обстрелах, которые, по их словам, производятся из города Шуша, который был захвачен азербайджанскими силами во время предыдущего конфликта три года назад.

Важно отметить, что Армения утверждает, что ее собственные войска не присутствуют в Нагорном Карабахе, и на данный момент там расположены подразделения армянских военных карабахских.

Ситуация также требует внимания Москвы, поскольку международное сообщество признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, но население этого региона в основном этнически армянское. Конфликт в этом регионе возник после войны в 1990-х годах, когда Нагорный Карабах объявил свою автономию от Азербайджана.

В 2020 году Азербайджан захватил значительные территории в Карабахе и его окрестностях во время войны. Однако армяне считают Карабах своей исторической землей, включая административный центр Степанакерта.

Солдаты азербайджанской армии несут флаг своей страны, отмечая первую годовщину завершения войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Война в 2020 году закончилась перемирием, при содействии россии, отправившей в регион своих миротворцев. Однако это перемирие было нестабильным и многократно нарушалось.

Армения обвинила Россию, которая в то время также ведет войну с Украиной, в том, что Москва отвлекается от ситуации в Карабахе и не может гарантировать безопасность Армении. Россия в определенном контексте поддерживает связь с правительством Баку и Ереваном.

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою поддержку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе, где объявлены "локальные антитеррористические меры". Эти слова были отмечены турецким государственным агентством Anadolu и доложены "Европейской правдой".

Эрдоган подчеркнул, что Турция изначально поддерживала процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Однако он выразил разочарование тем, что Армения не смогла использовать эту историческую возможность для достижения мира.

Эта поддержка Турции становится важным элементом в контексте ситуации в Нагорном Карабахе, где конфликт между Азербайджаном и Арменией остается неразрешенным и потенциально опасным для стабильности региона.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

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