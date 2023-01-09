Объявлен желтый уровень опасности: синоптики предупредили о непогоде

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили о значительном ухудшении погоды в Украине. 10 декабря ожидаются сильные порывы ветра.

Завтра по стране будет действовать первый уровень опасности, желтый. По Украине, помимо большинства западных областей, порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Метеорологи прогнозируют, что во вторник в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются мокрый снег и дождь, возможна гололедица, а на дорогах гололедица. "Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", – говорится в сообщении УГМЦ.

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Температура воздуха ночью будет 3-8 градусов мороза, в западных областях 1-6 тепла. Днем в большинстве областей синоптики прогнозируют 0-5 градусов мороза, в юго-западной части до 6 градусов тепла.

В Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму до плюс 10. В восточных областях ночью возможно похолодание до 15 градусов, а днем 6-11 мороза.

В Киевской области тоже объявлен желтый уровень погодной опасности. Завтра днем здесь возможны мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ожидается и усиление ветра до 20 м/с. Ночью синоптики обещают 3-8 градусов мороза, днем от нуля до -5 градусов.

В Киеве этой ночью воздух промерзнет до 3-5 градусов, днем завтра от нуля до двух градусов с минусом.

В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что осадки в стране возможны 10-11 января в западных, Винницкой и большинстве северных областей, а 12 января в Закарпатье и на крайнем юге - здесь прогнозируются мокрый снег и дождь.

13 января, говорят синоптики, в северных, центральных областях и в Карпатах пройдет небольшой снег, в южных областях и Закарпатье - мокрый снег и дождь.

Ранее синоптик Щедрин прогнозировал, что "в Украину может прийти весна среди зимы".

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