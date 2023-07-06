Очистят утюг и ароматизируют: четыре необычных способа использования мокрых салфеток

Использование влажных салфеток может быть разнообразным и облегчить нам жизнь. Ниже приведены несколько способов использования влажных салфеток, которые могут быть полезны.

Удаление шерсти

Если у вас есть любимый четырехлапый домашний любимец, вы наверняка знакомы с проблемой шерсти, которая пристает к мягкой мебели. Если у вас нет липкого валика, можно использовать влажные салфетки. Они отлично собирают мелкие ворсинки, и после использования ваши диваны и ковры снова станут чистыми.

Ароматизатор

Влажные салфетки с приятным запахом могут служить ароматизатором для вашего гардероба. Просто разместите несколько штук среди сложенных вещей на полке. Впоследствии они высохнут, но запах останется, придавая вашим вещам приятный аромат.

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Устранение неприятного запаха из обуви

Если в вашей обуви возник неприятный запах, влажные салфетки могут помочь его устранить. Протрите внутреннюю часть обуви салфетками, чтобы избавиться от неприятных запахов.

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Очистка утюга

Оказывается, влажные салфетки могут быть полезны для очистки подошвы утюга. Для этого разогрейте утюг до минимальной температуры и протрите подошву салфетками, чтобы удалить грязь.

Чистота автомобиля

Многие водители имеют влажные салфетки в своих автомобилях. Они могут использоваться для очистки приборной панели, удаления следов птичьего помета и насекомых.

Напомним, мы уже писали, как безопасно и правильно постирать обувь в стиральной машинке.

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