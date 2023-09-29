Один ингредиент улучшит вкус винегрета: так вы еще не пробовали

Винегрет – популярный салат, очень простой в приготовлении и довольно аппетитный. Однако это блюдо может улучшить, если добавить один секретный ингредиент.

Если вам надоел традиционный рецепт, то предлагаем альтернативу. По одному из вариантов следует добавить не только овощи, но и яблоко. Этот салат получил название "Винегрет по-немецки".

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Рецепт винегрета по-немецки:

1. Отварите 2-3 картофелины и одну свеклу.

2. Пока овощи еще отваривают, возьмитесь за приготовление заправки. Для этого вам нужно несколько столовых ложек оливкового масла и специи, которые вам по вкусу.

3. Картофель и свеклу порежьте на чашки одинакового размера, нарежьте лук и несколько соленых огурцов.

4. Подготовленные овощи нужно пересыпать в миску и добавить секретный продукт – яблоко, которое предварительно мелко нашинкуйте. Лучше выбирать кислое яблоко, чем сладкое.

5. Все перемешайте и залейте заправкой. После этого снова нужно тщательно перемешать.

Оказывается, что кислое яблоко придаст яркости простому блюду и сделает его очень вкусным.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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