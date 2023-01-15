"Однажды эти же террористы придут и за вами": Зеленский призвал россиян не молчать о терроре
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, молчащим о терроризме со стороны рф. По его словам, их ждет то же, но когда придет это время – помочь будет некому.
Он призвал россиян не молчать о терроре кремля. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Хочу сказать всем тем в россии и из россии, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится лишь тем, что однажды эти же террористы придут и за вами", – отметил он.
Зеленский добавил, что зло очень чувствительно к трусости и запоминает слабых.
"Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться, а когда оно придет за вами – некому будет вас защищать", – подчеркнул президент.
Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях.
Под вечер россия выпустила ракету по многоквартирному дому в Днепре.
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