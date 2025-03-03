Одновременно до 500 дронов: ГУР предупредило о подготовке РФ к массированным атакам по Украине

Россия готовится к массированным атакам по Украине и планирует существенно увеличить производство беспилотников. Российское командование рассчитывает, что в случае выполнения планов на первое полугодие сможет одновременно запускать около 500 дронов.

Кроме того, оккупанты не только наращивают производство БПЛА, но и расширяют сеть пусковых площадок. Об этом в интервью сообщил заместитель начальника Главного управления разведки генерал -майор Вадим Скибицкий.

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Скибицкий отметил, что Россия не изменила свои цели во время атак – главными мишенями остаются система управления ВСУ, авиация и аэродромы, объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, а также предприятия оборонного сектора.

В последнее время противник активно бьет по газотранспортной системе и месторождениям, пытаясь лишить Украину собственных ресурсов. Также наблюдается изменение тактики: удары тщательно планируются, чтобы нанести максимальный ущерб.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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