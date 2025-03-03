Одночасно до 500 дронів: ГУР попередило про підготовку РФ до масованих атак по Україні

Росія готується до масованих атак по Україні та планує суттєво збільшити виробництво безпілотників. Російське командування розраховує, що у разі виконання планів на перше півріччя зможе одночасно запускати близько 500 дронів.

Крім того, окупанти не лише нарощують виробництво БпЛА, а й розширюють мережу пускових майданчиків. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Скібіцький зазначив, що Росія не змінила своїх цілей під час атак – головними мішенями залишаються система управління ЗСУ, авіація та аеродроми, об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури, а також підприємства оборонного сектору.

Останнім часом противник активно б’є по газотранспортній системі та родовищах, намагаючись позбавити Україну власних ресурсів. Також спостерігається зміна тактики: удари ретельно плануються, щоб завдати максимальних збитків.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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