Огненный столб поднялся в небо после взрыва на газопроводе под Саратовом (видео и фото)

Утром 14 сентября жители Саратова (россия) сообщили о взрыве и столбе огня и дыма вблизи газопровода Песчаный Умет-Сторожевка. Огонь и столб дыма были видны с разных точек города.

Местные СМИ сообщают, что пожар произошел в Саратове после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил, что открытое горение газопровода устранено.

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В МЧС России заявили, что сообщение о "чрезвычайном событии" в районе поселка Красный Октябрь поступило в семь часов утра (по шести по киевскому времени).

"По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров – первая нить газопровода Песчаный Умет-Сторожевка – с последующим горением", – заявили в МЧС.

В ведомстве отметили, что газоснабжение не было предназначено для потребления населения, сейчас горит трава на площади 2 гектара, на месте ЧП работают четыре пожарных расчета.

Напомним, ночью 14 сентября мощные взрывы раздавались в оккупированном Крыму.

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