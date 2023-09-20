Огородники назвали действенный способ выведения хрена из огорода

Методику для преодоления надоедливого хрена, быстро захватывающего территорию подсказал Ukr.Media. Обратите внимание, если вовремя не остановить процесс разрастания хрена, он займет весь участок.

Для этой работы понадобятся лопата и вилла. Сначала вам нужно удалить все листья, оставив живые веточки.

Затем с помощью вил следует выбросить всю землю вокруг хрена в радиусе 1,5 метра. Радиус можно уменьшить, если растение не велико. Землю следует хорошо разрыхлить.

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Далее, с помощью лопаты, нужно осторожно приподнять корни. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать побеги, иначе они могут остаться в земле и вырастут снова.

По возможности удалите корни с первого раза. После этого можно просеять землю и собрать мелкие фрагменты корней.

Напомним, мы уже писали, чем опасен хрен для растений.

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