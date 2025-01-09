Оккупанты находятся менее чем в 3 километрах от Покровска: обстрелы города усилились

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об интенсивных обстрелах города российскими войсками. В результате Покровск остался без электричества, газа и водоснабжения.

По словам Добряка, вражеские силы находятся на расстоянии менее трех километров от города. Он отметил, что обстрелы становятся все более частыми и мощными. Применяются управляемые авиабомбы (КАБы), артиллерия и FPV-дроны. "В городе нет ни одного места, которое не находилось бы под обстрелами артиллерии или дронов", - подчеркнул руководитель. Об этом сообщил Добряк в эфире "Радио Свобода".

Несмотря на отсутствие базовых услуг с лета, в городе остается около 7200 жителей. Там работает несколько аптек, одно отделение "Укрпочты", ограниченно функционирует городская больница, а также несколько продуктовых магазинов.

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Формат эвакуации изменился – теперь людей забирают непосредственно из их домов, а не из точек сбора. Эвакуированных преимущественно доставляют в Павлоград, где они проходят регистрацию. За месяц каждый получает 10 800 гривен помощи от международных организаций. Эвакуированных размещают в школах и общежитиях, где они могут оставаться столько, сколько потребуется.

Для людей предпенсионного возраста, лиц с инвалидностью или особыми потребностями предусмотрена помощь в виде выплат ВПЛ и разовой гуманитарной поддержки в размере 1800 гривен. Однако обеспечить каждого отдельным жильем у государства нет возможности.

"Помогают семьи, а также государство через выплаты. В любом случае, людям предоставляется временное убежище и гуманитарная поддержка", - добавил Добряк.

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