Оккупанты подтвердили прилет по Чегарскому мосту в Крыму: подробности (фото, видео)

В воскресенье, 6 августа, по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым и Запорожскую область, нанесли ракетный удар. Оккупационные власти полуострова подтвердили атаку.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram рассказал об ударе по Чонгарскому мосту. По его словам, произошло одно попадание, в то время как часть ракет сбили силы ПВО.

"Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", – сказал Сергей Аксенов.

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Он отметил, что из-за обстрелов транспортное сообщение с полуостровом и мате будет осуществляться через ЧП Армянск и Перекоп.

В свою очередь представитель оккупационной "власти" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрел по Чонгарскому мосту произошел ракетами Storm Shadow. В частности, мост получил повреждение.

"Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах", – добавил он.

Также Сальдо сообщил об обстреле моста через Генический пролив, соединяющий Геническ и Арабскую стрелку. По его словам, по мосту было выпущено 12 ракет, из которых 9 сбили силы ПВО.

"Ранен один мирный житель, который проезжал по мосту в момент прилета. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелкового месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что среди местных жителей Крыма есть те, которые ждут деоккупацию.

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