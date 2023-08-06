Окупанти підтвердили приліт по Чогарському мосту в Криму: подробиці (фото, відео)

У неділю, 6 серпня, по Чонгарському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим та Запорізьку область, завдали ракетний удар. Окупаційна влада півострова підтвердила атаку.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram розповів про удар по Чонгарському мосту. З його слів, відбулося одне влучання, тоді як частину ракет збили сили ППО.

"Ворогом було завдано ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. Одне влучення, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже розпочинаються. Жертв немає", – сказав Сергій Аксьонов.

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Він зазначив, що через обстріли транспортне сполучення з півостровом та мате здійснюватиметься через ПП Армянськ та Перекоп.

Своєю чергою представник окупаційної "влади" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що обстріл по Чонгарському мосту відбувся ракетами Storm Shadow. Зокрема, міст отримав пошкодження.

"Транспортне сполучення з Кримом продовжує працювати через Чаплінку та Армянськ. Прошу автомобілістів врахувати це у своїх планах", – додав він.

Також Сальдо повідомив про обстріл мосту через Генічеську протоку, яка з'єднує Генічеськ та Арабську стрілку. З його слів, по мосту було випущено 12 ракет, з яких 9 збили сили ППО.

"Поранено одного мирного жителя, який проїжджав мостом у момент прильоту. Також перебитий газопровід, що проходив поряд з мостом, зі Стрілкового родовища в Генічеськ. Понад 20 тисяч мешканців міста залишились без газопостачання.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що серед місцевих мешканців Криму є ті, які чекають на деокупацію.

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