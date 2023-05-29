Оладьи с луком, блины с фруктами и запеченная рыба: что традиционно готовили украинцы на Троицу
Православные украинцы скоро будут праздновать один из самых больших христианских праздников – Троицу. В 2023 году, несмотря на переход на новый календарь, Зеленые праздники приходятся на 4 июня.
На Троицу принято устраивать праздничный обед. UAportal подготовил рецепты традиционных блюд, которые украинцы готовили на этот праздник.
Оладьи с зеленым луком
Для приготовления этой травы не нужно много времени или ингредиентов. В частности, нужны будут:
- 200 мл кефира;
- 200 г муки;
- 2 яйца;
- 0,5 ч. л. соды;
- пучок зеленого лука.
Сначала следует помыть, обсушить и мелко порезать лук. Отдельно взбалтывается яйцо с кефиром. В смесь нужно добавить муку и соду и перемешать. После этого к тесту добавляется лук.
Сковороду нужно разогреть с растительным маслом. Готовое тесто для оладий выкладывается ложкой, блинчики следует обжаривать до золотистого цвета с обеих сторон.
Читайте также: Какие травы нужно святить на Троицу и зачем
Запеченный сибас с травами
Для этого блюда понадобятся:
- 2 тушки сибаса;
- 1 лимон;
- пучок свежего розмарина и чабреца;
- смесь молотых перцев;
- морская соль;
- сушеные прованские травы.
Рыбу нужно почистить, а между тем можно поставить духовку разогреваться до 200 градусов. Лучше использовать большую прямоугольную форму или противень, который нужно выстелить фольгой.
Лимон следует помыть и нарезать кружочками. Рыбу нужно натереть солью, смесью прованских трав и молотым перцем, после чего уложить по несколько веточек зелени и кусочков лимона.
В этот момент нужно снизить температуру в духовке до 180 градусов. Запекать рыбу следует в течение 30-40 минут. За 15 минут до конца приготовления нужно сбрызнуть блюдо лимонным соком.
Блинчики с фруктами
Для сладкого десерта нужны:
- 1 стакан муки;
- 3 яйца;
- 1,5 стакана сахара;
- 50 г растопленного сливочного масла;
- 1 ст.л растительного масла;
- 1 ч.л разрыхлителя;
- клубника, или другие фрукты и ягоды по вкусу.
Сначала следует смешать все продукты для блинов и тщательно перемешать с помощью миксера. Тесто должно быть без комочков.
Блинчики выпекаются на сковороде с обеих сторон до готовности. На готовые блины выкладываются фрукты, которые можно заправить сметаной и сворачиваются рулетиком.
Напомним, мы уже писали о Зеленых праздниках : когда празднуем, традиции и запреты этого праздника.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !