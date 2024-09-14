Они в топе у украинцев: 10 сериалов Netflix, на которые следует обратить внимание

Забудьте об "Эмили в Париже"! Netflix обновил топ самых популярных сериалов, и там вас ждут еще более увлекательные истории. Готовы к дозе интриг, драмы и неожиданных поворотов? Тогда этот перечень для вас. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Великолепная пора"

Свадьба мечты превращается в подлинную детективную историю. Когда на празднике обретают мертвое тело, подозрения падают на всех гостей. Кто же убийца? Распутать этот клубок интриг вам поможет новый сериал Netflix.

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"КАОС"

Боги ссорятся, а смертные страдают. В новом сериале на Netflix Олимп охвачен хаосом, а судьба человечества висит на волоске. Интересно, кто же выйдет победителем в этом сражении богов и людей?

"Дыши"

Медицинская драма, держащая в напряжении с первой до последней минуты. Врачи борются за жизнь пациентов, одновременно сталкиваясь с внутренними конфликтами и бюрократическими препятствиями. Смогут ли они спасти и больницу, и своих пациентов?

Напомним, мы уже предлагали 3 детективных сериала на реальных событиях.

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