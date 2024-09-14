Вони в топі у українців: 10 серіалів Netflix, на які варто звернути увагу

Забутьте про "Емілі в Парижі"! Netflix оновив топ найпопулярніших серіалів, і там вас чекають ще більш захопливі історії. Готові до дози інтриг, драми та несподіваних поворотів? Тоді цей список для вас. Про це пише 24 tv.ua.

"Чудова пара"

Весілля мрії перетворюється на справжню детективну історію. Коли на святі знаходять мертве тіло, підозри падають на всіх гостей. Хто ж убивця? Розплутати цей клубок інтриг вам допоможе новий серіал Netflix.

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"КАОС"

Боги сваряться, а смертні страждають. У новому серіалі на Netflix Олімп охоплений хаосом, а доля людства висить на волосині. Цікаво, хто ж вийде переможцем у цій битві богів і людей?

"Дихай"

Медична драма, яка тримає в напрузі з першої до останньої хвилини. Лікарі борються за життя пацієнтів, одночасно стикаючись з внутрішніми конфліктами та бюрократичними перешкодами. Чи зможуть вони врятувати і лікарню, і своїх пацієнтів?

Нагадаємо, ми вже пропонували 3 детективних серіали на реальних подіях.

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