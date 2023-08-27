Ореховый Спас 2023: история праздника и когда отмечают

29 августа верующие будут праздновать Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа и чествовать память Святого мученика Диомида. В народе этот праздник называют Третий Спас или Хлебный или Ореховый.

История праздника

Согласно библейским преданиям, в этот день после сна Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем. И на этом рушнике отразился образ Сына Божия, из которого впоследствии написали первые иконы Спаса Нерукотворного. Затем полотенце с отражением лица Иисуса исцелило правителя города Эдессы, который был ярым приверженцем христианства.

Это полотенце затем вывесили над воротами Эдессы и оно защищало горожан от бед и нападений врагов.

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Традиции Орехового Спаса

Издавна верующие считали, что 29 августа нужно чествовать Господа и благодарить его за урожаи.

Ореховым третий спас назвали потому, что в этот день созревали орехи и их несли в церковь на освящение.

Хлебным третий спас назвали потому, что именно с этого дня начинали жать рожь и первые урожаи стоило нести в церковь, где священнослужители перетирали зерна в муку, пекли хлеб и раздавали бедным.

Празднуется Ореховый Спас в церквях. В корзину люди кладут зерна, орехи и душистые целебные травы и несут на освящение. Также на освящение несли хлеб и пироги из зерен нового урожая.

Крестьяне в этот день собирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотна, чтобы снабдить свои семьи одеждой.

В этот день было принято готовиться к осени и зиме. Лишь к вечеру семья собиралась за столом, где стояли блюда из орехов и выпечка из пшеницы нового урожая.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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