Ореховый Спас 2023: история праздника и когда отмечают
29 августа верующие будут праздновать Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа и чествовать память Святого мученика Диомида. В народе этот праздник называют Третий Спас или Хлебный или Ореховый.
История праздника
Согласно библейским преданиям, в этот день после сна Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем. И на этом рушнике отразился образ Сына Божия, из которого впоследствии написали первые иконы Спаса Нерукотворного. Затем полотенце с отражением лица Иисуса исцелило правителя города Эдессы, который был ярым приверженцем христианства.
Это полотенце затем вывесили над воротами Эдессы и оно защищало горожан от бед и нападений врагов.
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Традиции Орехового Спаса
Издавна верующие считали, что 29 августа нужно чествовать Господа и благодарить его за урожаи.
Ореховым третий спас назвали потому, что в этот день созревали орехи и их несли в церковь на освящение.
Хлебным третий спас назвали потому, что именно с этого дня начинали жать рожь и первые урожаи стоило нести в церковь, где священнослужители перетирали зерна в муку, пекли хлеб и раздавали бедным.
Празднуется Ореховый Спас в церквях. В корзину люди кладут зерна, орехи и душистые целебные травы и несут на освящение. Также на освящение несли хлеб и пироги из зерен нового урожая.
Крестьяне в этот день собирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотна, чтобы снабдить свои семьи одеждой.
В этот день было принято готовиться к осени и зиме. Лишь к вечеру семья собиралась за столом, где стояли блюда из орехов и выпечка из пшеницы нового урожая.
Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.
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