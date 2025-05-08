'Ощадбанк' аннулирует некоторые карты: кому из украинцев следует обратиться в отделения

"Ощадбанк" планирует отменить часть своих карт. Изменения вступят в силу уже с 30 июня этого года.

В частности, "Ощадбанк" рекомендует своим клиентам обратиться в отделения для уточнения информации. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на сообщения представителей банка на официальной странице Facebook.

"Ощадбанк" будет аннулировать карты, подпадающие под следующие критерии:

срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года;

счета, на которых отсутствуют средства;

карты, которые не использовались для финансовых операций в течение последних шести месяцев;

карты, по которым хотя бы одну транзакцию в январе – феврале 2025 года было проведено через кассу банка, банкомат, терминал или в торговой точке любого украинского банка.

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Граждане могут узнать детали о своих картах, обратившись в "Ощадбанк". Это можно сделать несколькими способами:

позвонив в контакт-центр по номеру 0-800-210-800;

совершив вебзвонок на официальном сайте банка;

позвонив через приложение Viber.

Напомним, ранее "Ощадбанк" изменил срок действия своих карт.

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