'Ощадбанк' анулює деякі картки: кому з українців слід звернутися до відділень

"Ощадбанк" планує скасувати частину своїх карток. Зміни наберуть чинності вже з 30 червня цього року.

Зокрема, "Ощадбанк" рекомендує своїм клієнтам звернутися до відділень для уточнення інформації. Про це пише "24 Канал" із посиланням на повідомлення представників банку на офіційній сторінці у Facebook.

"Ощадбанк" анульовуватиме картки, що підпадають під наступні критерії:

термін дії яких завершився до 2 лютого 2022 року;

рахунки, на яких відсутні кошти;

картки, які не використовувались для фінансових операцій протягом останніх шести місяців;

картки, за якими хоча б одну транзакцію у січні – лютому 2025 року було проведено через касу банку, банкомат, термінал або у торговій точці будь-якого українського банку.

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Громадяни можуть дізнатися деталі щодо своїх карток, звернувшись до "Ощадбанку". Це можна зробити кількома способами:

зателефонувавши до контакт-центру за номером 0-800-210-800;

здійснивши вебдзвінок на офіційному сайті банку;

зателефонувавши через додаток Viber.

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" змінив термін дії своїх карток.

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