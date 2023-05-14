Остерегайтесь их! Названы худшие мужья по знаку зодиака: могут разбить сердце

Вступление в брак является очень важным моментом в жизни каждого человека, но иногда случается так, что сохранить отношения не удается. Причин может быть множество, но все же астрологи выделяют три знака зодиака, мужчины-представители которых являются худшими мужьями.

Так, сложно построить крепкий союз с Рыбами, Девами и Стрельцами. Они могут привлечь партнера огоньком в глазах, яркой внешностью и харизмой, но совместная жизнь с ними способна оказаться еще тем испытанием.

Рыбы

Уроженцы этого знака зодиака очень чувствительные и ранимые. Рыбы стараются окружить свою избранницу максимальной заботой, чем буквально отнимают у нее личное пространство. Мужчины, рожденные под этим знаком, очень обидчивые и внимательные к деталям. Даже малейшая ссора может стать для них поводом задуматься о будущем, вплоть до построения планов на жизнь после развода. Причем, винить Рыбы будут только вторую половинку, своих ошибок не признают.

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Дева

Мужчины-Девы могут выдвигать требования, непонятные их партнершам – они очень придирчивые и хотят, чтобы все было на высоте. Уроженцы знака являются настоящими перфекционистами, поэтому способны изводить вторую половинку бесконечными замечаниями, что станет одним из главных причин для конфликтов. Более того, Девы достаточно холодны в отношениях: от них чаще можно услышать критику, чем слова о любви.

Стрелец

Мужчинам-Стрельцам трудно полностью посвятить себя отношениям. Они не хотят связывать себя узами брака, и даже если решились на оформление союза, то постараются сохранить свою свободу хотя бы частично. Уроженцы знака постоянно находятся в движении и ищут приключений. Стрельцы бывают грубыми и прямолинейными. Они не слишком заботятся о сказанном и легко могут разбить сердце, изменив супруге.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.