Осторожно, красный уровень: прогноз магнитных бурь на 14 февраля

В ближайшие дни ожидается повышенная солнечная активность. Геомагнитные бури оценивают по К-индексу, который варьируется от 2 до 9: чем выше показатель, тем больше влияние на людей и технику.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 февраля 2025 года. Об этом пишет ТСН.

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В четверг и пятницу, 13–14 февраля, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая может отрицательно влиять на самочувствие метеозависимых людей. Ожидается, что 15 февраля ее сила снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень), что означает минимальные магнитные колебания.

Следует отметить, что прогноз может корректироваться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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