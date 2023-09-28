От чего будут зависеть темпы мобилизации украинцев с 1 октября – ответ Минобороны

Пока что военное руководство не изменяло мобилизационный план, но ситуация может измениться в зависимости от событий, которые возникнут в будущем.

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Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в комментарии для телеканала "Мы - Украина". Он объяснил, что темпы мобилизации будут зависеть от двух основных факторов.

"Мы делаем все возможное, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы понимаете, что это зависит от агрессора и ситуации на фронте", – сказал Павлюк.

Представитель Министерства обороны подчеркнул, что защита государства является обязанностью каждого гражданина и все военнообязанные должны быть готовы выполнять соответствующие задачи.

На заметку, в конце августа Министерство обороны расширило список лиц, подлежащих мобилизации.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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