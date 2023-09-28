Від чого залежатимуть темпи мобілізації українців з 1 жовтня – відповідь Міноборони

Поки що військове керівництво не змінювало мобілізаційний план, але ситуація може змінитися в залежності від подій, що виникнуть у майбутньому.

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Про це заявив перший заступник міністра оборони України, Олександр Павлюк, у коментарі для телеканалу "Ми – Україна". Він пояснив, що темпи мобілізації будуть залежати від двох основних факторів.

"Ми робимо все можливе, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але ви розумієте, що це залежить від агресора та ситуації на фронті", – сказав Павлюк.

Представник Міністерства оборони наголосив, що захист держави є обов'язком кожного громадянина, і всі військовозобов'язані повинні бути готові виконувати відповідні завдання.

На замітку, наприкінці серпня Міністерство оборони розширило перелік осіб, які підлягають мобілізації.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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